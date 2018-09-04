Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gittiği Kırgızistan'dan dönüşünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya geldi.

KAVUN TOPLADI

Görüşmeden önce Resmi Konutun bahçesinde yetiştirdiği kavunlarıyla ilgilenen Bakan Çavuşoğlu, olgunlaşan kavunları topladı.

Çavuşoğlu yetiştirdiği kavunları ikram etti ViDEO

AİLEDEN GELEN TARIM İLGİSİ

Çavuşoğlu, görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısını takip etmek üzere konuta gelen gazetecilere, bakanlık personeline ve konuk ülke heyetine kavunları ikram etti.

Bahçesinden kendi elleriyle topladığı kavunları dilimleyen Çavuşoğlu, "Afiyet olsun" diyerek konuklarına ikramda bulundu.

Antalyalı olan Çavuşoğlu, ailesinden gelen tarıma ilgisi nedeniyle Resmi Konut'un bahçesinde kavun yetiştiriyor.