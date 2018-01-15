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Çavuşoğlu'dan ABD'ye YPG tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin YPG ile ordu kurma kararına sert cevap verdi: ABD koalisyon adına açıklama yapamaz, teröristlerin arkasında kim olursa olsun fark etmez.

Haber Merkezi | 15.01.2018 - 21:40..
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Çavuşoğlu'dan ABD'ye YPG tepkisi

ABD, DEAŞ'a karşı öncülük ettiği YPG koalisyonuyla Suriye'nin kuzeyinde ordu kuracağını açıklamıştı. Yeni ordunun 30 bin kişiden oluşmasının hedeflendiği açıklamada sınır güvenlik gücünün Türkiye ve Irak sınırını kontrol edeceği belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sert tepki gösterdiği karara Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da tepki gösterdi.

"ABD, NET BİR KARAR ALSIN"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD koalisyon adına açıklama yapamaz. Böyle bir adım atılamaz. ABD'nin net bir karar verip, tavır koyması lazım. Yarın Tilleson ile de bu konuyu görüşeceğiz." dedi.

"TERÖRİSTLERİN ARKASINDA KİM OLURSA OLSUN FARK ETMEZ"

Her türlü tedbirlerin alınacağını belirten Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz kendi tedbirlerimizi alırız. Arkasında kim olursa olsun; ABD veya başka ülke olmuş, bizi ilgilendirmez." şeklinde konuştu.

"BİZ HER YERDE EDERİZ"

Çavuşoğlu ayrıca "PKK ile nasıl mücadele ettiysek YPG ile de ederiz. Afrin'de, Fırat'ın doğusunda, her yerde ederiz. Bu bizim için var oluş meselesi" ifadelerini kullandı.

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