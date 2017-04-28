Çavuşoğlu'ndan AB açıklaması: Hatalarını anlamaya başlamışlar

Malta'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB ile ilişkilere ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye'ye karşı uygulanan çifte standartları tek tek söyledik. Sonuçta Türkiye'nin Avrupa için önemini vurguladık. 'Bizimle işbirliği yapacaksanız, diyalog içinde olacaksanız, çifte standarttan uzak olun, açık ve samimi olun' dedik. Artık hatalarını anlamaya başlamışlar. Türkiye ile ilişkilerini nasıl düzelteceklerini soruyorlar. Türkiye her fasılı açmaya hazır. Bizim problemimiz teknik değil. " dedi.