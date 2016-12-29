Çavuşoğlu'ndan ABD Büyükelçiliğine çok sert cevap

Ankara'daki ABD Büyükelçiliği yazılı bir açıklama yayınlayarak YPG/PKK'ya silah verdiği iddialarının yalan olduğunu(!) belirtti, "YPG'ye PKK'ya silah vermiyoruz, nokta" dedi.
Elçiliğe cevap A Haber'de konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi:
"ABD, YPG'YE SİLAH VERMİŞTİR, NOKTA"
"ABD'nin içinde olduğu koalisyon Fırat Kalkanı operasyonumuza belli bir süreden beri havadan destek vermiyor. ABD, YPG'ye PYD'ye silah veriyor, nokta. Bugüne kadar silah verdik hata ettiğimizi anladık diyorsa eyvallah. Ama bugüne kadar ABD, YPG'ye silah vermiştir, nokta."