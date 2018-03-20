Çavuşoğlu'ndan Afrin açıklaması: Endişeye gerek yok

Gündemi değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevinden alınan ABD eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la bugün bir telefon görüşmesi yapacağını belirterek, ABD Dışişleri Bakanlığı'na atanan Mike Pompeo ile ABD Kongresi'ndeki onay sürecinden sonra görüşeceğini söyledi.

"ABD NEDEN RAHATSIZ OLUYOR"

Çavuşoğlu ayrıca ABD'den gelen Afrin açıklamaları hakkında da konuştu:

"Terör örgütü ABD'yi tehdit ediyor" diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Siviller bu operasyondan mutluyken, ABD neden rahatsız oluyor. Bir terör örgütünün peşine kapılmışsınız, arkasından gidiyorsunuz."

"YAĞMA VE İNSANLIK DIŞI MUAMELE KONUSUNDA HASSASIZ"

Afrin'de yağma iddialarına da yanıt verdi: Afrin'de yağmalamaya izin verilmeyeceğini de belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yağmalama veya insanlık dışı muamele konusunda hassasız, bunlara müsaade etmeyiz." dedi.