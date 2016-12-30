Çavuşoğlu'ndan gündeme dair açıklamalar

Suriye'deki ateşkese ilişkin Antalya'da açıklamada bulunan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

EL NUSRA BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR

"Terör örgütlerine müsamamız yoktur. Terör kantonu oluşturmak yerine Suriye'nin bütünlüğünü desteklerse, onlar da kapsayıcı bir yönetimin içinde huzurlu bir şekilde yaşarlar. Eğer terörü bırakmazlarsa, bugün mücadele nasıl yapılıyorsa onlara yönelik mücadele yapılacaktır. Astana'da YPG gibi bir terör örgütünün olmaması gerektiğini başından beri söylüyoruz. El Nusra bir terör örgütüdür, o da olamaz.

KİMSENİN İSİMLERİNİ BİLMEZKEN BİLE TÜRKİYE'DE TERÖR LİSTESİNE ALINDI

El Nusra'yla DEAŞ Türkiye tarafından kimse isimlerini bilmezken bile terör listesine alınmıştır. Terör gruplarıyla orada hakkını arayan masum gruplar ve ılımlı grupları çok iyi ayırmak lazım.

DEAŞ'TAN TEMİZLENEN BÖLGEYE BİNLERCE SURİYELİ GERİ DÖNDÜ

Ateşkesin başarılı olması Suriye'nin geleceği için çok önemlidir. Siyasi çözüm isteniyorsa silahların susması gerekiyor.

Fırat Kalkanı'yla DEAŞ'tan temizlediğimiz bölgelere binlerce Suriyeli göçmen geri döndü. Dönmek isteyenlere yardımcı olmak lazım.

KOALİSYON UZUN BİR ARADAN SONRA İLK DEFA DEAŞ'I VURDU

Geçen hafta hava şartlarından dolayı operasyonlar yapılamadı. Dün itibarıyla hava operasyonları tekrar başladı. Koalisyon da uzun bir zamandan sonra dün El Bab'da DEAŞ'i vurdu."





