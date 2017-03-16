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Çavuşoğlu'ndan Hollanda seçimlerine ilk yorum

Hollanda'da yapılan seçimleri değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, Avrupa'nın sona doğru gittiğini yineledi.

16.03.2017 - 11:01
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'da yapılan seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"HEPSİ AYNI KAFA"

Avrupa'nın sona doğru gittiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "İşte Hollanda'da seçim bitti. Aldıkları oylar birbirine yakın, yüzde 17'ler, yüzde 20'ler, böyle birçok parti ama bir bakıyorsun sosyal demokrat ile faşist Wilders arasında da hiçbir fark yok, hepsi aynı kafa. Nereye varacaksınız, Avrupa'yı nereye götürüyorsunuz? Avrupa'yı çökertmeye başladınız, Avrupa'yı uçuruma götürüyorsunuz.

"BİR GRAM UTANMA VARSA..."

Yakında Avrupa'da din savaşları da başlar, başlayacak. Bu gidişle öyle. Eskiden bundan 100 sene önce savaştılar. Avrupa'nın tarihini aç önlerine koy. Bir gram utanma varsa, birbirlerinin yüzlerine bakamazlar Avrupalılar." şeklinde konuştu.

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