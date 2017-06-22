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Çavuşoğlu'ndan Japonya'ya FETÖ uyarısı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, FETÖ'nüün Japonya'da çok aktif olduğunu ve bu ülke için büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

22.06.2017 - 08:35
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Sasakawa Barış Vakfında "Ortadoğu'daki Son Gelişmeler ve Türkiye'nin Rolü" konulu bir konuşma gerçekleştirdi.

"BAĞLILIĞI DEVLETE DEĞİL FETÖ'YE..."

Çavuşoğlu, devletin içine sızan FETÖ'nün yaptığı darbe girişimini hatırlatarak, "Bağlılığı devlete değil FETÖ'ye olan, diplomatların yüzde 25'ini çıkarmak zorunda kaldık." dedi.

Çavuşoğlu'ndan Japonya'ya FETÖ uyarısı

"BÜYÜK BİR TEHDİT OLUŞTURUYOR"

Bu örgütün tüm dünyaya tehdit olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, FETÖ üyelerinin aynı zamanda bazı ülkelerin istihbarat servislerine çalıştığına dikkati çekti.

Çavuşoğlu, "FETÖ, Japonya'da da çok aktif ve burada büyük bir tehdit oluşturuyor." ifadesini kullanarak, meseleye ilişkin Japon yetkililerin bilgilendirildiğini aktardı.

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