Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs tepkisi: Adımlar atacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gambiya Dışişleri Bakanı ile görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs görüşmelerine değinen Çavuşoğlu, Rum tarafını ‘samimiyetsizlikle’ suçladı.

Barış görüşmeleri devam ederken Rumların Akdeniz’de sondaj faaliyetlerini sürdürdüklerini hatırlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"TEK TARAFLI ADIMLARA DUYARSIZ KALAMAYIZ"

“Biz Kıbrıs’ta çözüm için müzakere yürütürken Rum kesiminin sondaj çalışmaları için gemiyi bölgeye getirdiğini gördük. Rum tarafının çözüm konusunda samimiyetsiz olduğunun göstergesidir. Çözüme odaklanacağı yerde provoke edecek şekilde sondaj çalışmalarını tek taraflı yürütmeye çalıştı. Samimi olmadıkları için bir sonuç elde edilemedi. Rumların tek taraflı faaliyetlerine duyarsız kalamayız. Enerji Bakanlığı ile beraber atılacak adımlar konusunda işbirliği içerisindeyiz. Bu tek taraflı adımlara karşı bizim de atacağımız adımlar olacaktır.”