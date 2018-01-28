Çavuşoğlu'ndan Yılmaz'a: Başkonsolos değilim diyen korkak

AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nın Antalya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen İl Danışma Meclisi Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla yapıldı. İl Danışma Meclisi Toplantısı'na AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Hüseyin Samani, Gökcen Özdoğan Enç, Atay Uslu, Sena Nur Çelik ve İbrahim Aydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Menderes Türel, İl Başkanı Rıza Sümer ile çok sayda partili katıldı.

"HAREKATI KÜÇÜMSEYENLER VAR"

Türkiye'de de 'efendim destekliyoruz harekatı' deyip sonra da harekatı küçüksemek için veya iktidarı suçlamak için değişik yollardan saldırı yapanlar oyduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü DEAŞ tarafından 101 gün rehin alınan Türkiye'nin eski Musul Başkonsolosu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'a yönelik sert açıklamalarda bulundu.

"BANA YALVARAN BİR ZAVALLI"

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasında, "Hele CHP'nin bir genel başkan yardımcısı var, benim memurumdu eskiden, kısa bir süre. Şimdi bunları söylemek istemezdim ama bana gelip, 'Bu bakanlıkta bir tek AK Partili varsa benim' deyip yalvaran bir zavallı, şimdi partinin adını bile doğru söylemiyor. Şimdi gelmiş Özgür Suriye Ordusu'na çamur atıyor. Sen nasıl milli bir insansın" ifadelerine yer verdi.

"BAŞKONSOLOS BEN DEĞİLDİM DİYEN KORKAK"

Çavuşoğlu, DEAŞ'in Türkiye Musul Başkonsolosluğu'nu ele geçirdiğinde, o dönem başkonsolos olan Yılmaz'ın korkusundan 'Başkonsolos ben değildim' dediğini ve bu konudaki ifadelerin de Bakanlık kayıtlarında olduğunu öne sürdü.

Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Başka bir şey daha söyleyeyim ben size, o gün Musul Başkonsolosluğumuz DEAŞ tarafından ele geçirilince bu zat, bana bunu oradaki korumalar, özel harekatçılar ve çalışanlar söylüyor, ifadelerinin kayıtları da bakanlıkta. Korkusundan 'Başkonsolos ben değildim' diyen bir korkak bu. Ya, biz bunları yani kimseye saldırmamak, uğraşmamak için bugüne kadar söylemedik. Ama sen benim teröre karşı mücadelemde beni zayıf düşürmek için böyle alçakça açıklamalar yaparsan ben de bunları söylerim. Tüm Türkiye bilsin."

"AB BAKANLIĞINDAN DA KOVULDU"

CHP'li Yılmaz'ın Avrupa Birliği Bakanlığı'ndan da kovulduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ayrıca bu zat 15 gün Avrupa Bakanlığı'nda görev aldı ve kovuldu sonra. Onu da Volkan Bozkır'a sorun neden kovulduğunu. Girmek istemiyorum. Peki be gafil, sen nasıl oluyor da bugün askerimizle omuz omuza yürüyen kişilere DEAŞ'çi diyorsun. Senin problemin ne, ne için söylüyorsun Onlar ilerledikçe, zafer elde ettikçe, Allahu ekber dediği için mi rahatsız oluyorsun. Biz de Allahu ekber diyoruz, biz de mi DEAŞ'çıyız. Bizim dinimiz DEAŞ gibi teröristlere mi kalmış, onlar teröristtir."