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Çavuşoğlu'ndan Yunan bakana: Aklını başına topla

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile yaşanan gerilim konusunda Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos’u eleştirdi.

02.02.2017 - 04:13
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Çavuşoğlu'ndan Yunan bakana: Aklını başına topla

Hürriyet'ten Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, “Savunma Bakanı aklını başına toplasın” dedi. Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki Ege sorununa dikkat çekerek, sürmekte olan istikşafi görüşmeleri hatırlattı ve şunları söyledi:

“Biz bu istikşafi görüşmeleri hep devam ettirdik. Çipras Hükümeti döneminde iktidar ortağı da olan radikal sağ partinin başkanı aynı zamanda Yunanistan’ın Savunma Bakanı. Bu bakan sürekli tahriklerde bulunuyor. Yunanistan eskiden beri tahrik edici şeyler yapıyor. Biz komşumuzla gerginlik olmasın diye aklıselim davranıyoruz."

"ALLAH KORUSUN, BİR KAZA OLABİLİR"

Çoğunu gündeme bile getirmiyoruz. Ancak Kardak konusunu fırsat bilerek durumu tırmandırıyorlar. Savunma Bakanı aklını başına toplasın. Aklıselim davranmamızı suiistimal etmemeleri lazım. Gereken cevabı vermesini de biliriz.Bakan’ın tavrı yeni değil. Biz bu tavırlarını Çipras’a da söyledik, söylüyoruz. İki ülke arasında ihtilaflı konular konuşarak çözülmeli. Sağduyulu olmak lazım. Durum tırmanırsa, Allah korusun istenmeyen bir kaza olursa bunun telafisi de olmaz. Büyük bir olgunluk içinde davranıyoruz. Yunan Savunma Bakanı da olgunluk içinde hareket etmeli.”

Çavuşoğlu'ndan Yunan bakana: Aklını başına topla

Çavuşoğlu'ndan Yunan bakana: Aklını başına topla

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