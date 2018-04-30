Çay nerede içilir

Selen KALDIRIM / [email protected]

Çayı en çok seven millet olduğumuz kesin ama en iyi çayların bizde yetiştiğini söylemek yalan olur. Dünyanın en lezzetli çayları her ne kadar inkâr edecek olsanız da Türkiye’de değil. İngiliz çayıymış, Fransız çayıymış onları da unutun; gerçek bir çay içmek için rotanız: Hindistan, Çin ve Sri Lanka.

Çay işin bahanesi, seyahat ederken bulunduğumuz ülkenin en güzel lezzetlerini tatmadan dönmek hata olur. Çay sektöründe 'işin ehli' dediğimiz ülkelere keşfe çıkmak lazım. Yeşilin binbir tonuna ev sahipliği yapan bir ülkenin çayı da bu manzaralarda içilir.

HİNT ÇAYI

Hindistan dünya siyah çay üretiminin yüzde 70’lik kısmını kendi himayesinde barındıran bir ülke. Ülke çay gelirinin büyük kısmını Darjeeling ve Assam gibi kaliteli çaylarından elde ediyor.

Alışık olmadığınız bir lezzet ise Hindistan’da çayların süt ile içilmesi. İçerisinde bolca baharat barındıran çaylar bolca tüketiliyor.

EN İYİ ÇAYLARI

Gerçek bir masala ve Hint çayı için gerçek bir Hintliye ihtiyacınız var. Şimdi size Hindistan seyahatinizde en güzellerini deneyebileceğiniz birkaç çay önerelim.

Hindistan’ın en iyi çayı bana göre Orange Pekoe. Flowery Orange Pekoe de bir başka tercih olabilir. Hindistan çayı lezzetine kavuşmak eşsiz masalanın tadına varmak için Chado Masala Latte çayını deneyebilirsiniz. Tamam, 'çay' denince hepimizin alışık olduğu bir damak tadı var ama bu işe gönül vermiş ülkeleri de bir görmek lazım.

MUNNAR ÇAY BAHÇELERİ

Munnar sadece çay yaprakları ve onların inanılmaz kokusuyla meşhur değil, aynı zamanda dünyanın en yüksek çay bahçesi. Bölgede en meşhur çay fabrikaları ve hatta Nallathani’de bir müzeleri bile var. Hindistan çay müzelerinde kendi çayınızı yapıp içebilirsiniz. Şu manzaran kötü bir çay çıkmaz diye düşünüyorum; e o zaman Hindistan’a bir çay içmeye gidilir, ne dersiniz?

SRİ LANKA

Çay turizminde Sri Lanka da oldukça iddialı. Önceden ‘Seylan’ adıyla anılan Sri Lanka için ‘çayın adası’ deniyor. Bunu her yıl 300 milyon kilogram çay ihraç etmesinden anlayabiliriz. Küresel çay ticaretinde çayın ‘baba’ memleketi diyebiliriz.

ÇAY İŞİN BAHANESİ

Sri Lanka’da dünyanın en iyi çayı olarak anılan ‘Seylan’ çayının benzersiz bir tadı var. Yetiştiği koşullar dolayısıyla elde edilen tadın tarifi yok. Sağda solda satılan imitasyon Sri Lanka çaylarıyla karıştırmayın. Sri Lanka hem güzel bir yaz tatili, hem de eşsiz çay deneyimi yaşamak için güzel bir tercih. Çay tabii ki bahane, şu manzaraya bir bakın.

MACKWOODS ÇAY FABRİKASI

Nuwara Eliya bölgesindeki Mackwoods Labookellie Çay Fabrikası ve çay tarlalarını görmelisiniz; alabildiğine yeşillik, muhteşem bir manzara... Çay fabrikasında siyah, beyaz ve yeşil çayın yapımını öğrenip, çeşitli çaylar tadabilirsiniz.

ÇİN ÇAYLARI

Bir Çin atasözü der ki; ‘’Tüm hayatın boyunca çayla ilgili çalışsan yine de tüm çayların adını öğrenemezsin.’’





Çin kültüründe de çayın büyük bir yeri var. Çaylar Çin’de belli kategorilere ayrılıyor; siyah, kırmızı, yeşil, beyaz, oolong ve puerh. Çay üretimi Çin’de bir devlet tekeli haline geleli uzun zaman oldu. Öyle ki bu sektörde iyi bir gelir elde ediyor. Kendi geleneklerinde de çay kültürünü görmek mümkün; yani gelen misafire çay ikram eden tek biz değiliz.

TENFU ÇAY MÜZESİ DE VAR

Derin bir öğütülme aşamasından geçen çayların lezzetini merak edenleri Çin’e davet ediyoruz. Hazır gitmişken 2002 yılında ziyarete açılan ‘Tenfu Çay Müzesi’ni de ziyaret edersiniz. Çin, çayın bin bir türlü halini görüp tadabilmeniz için doğru bir rota.

Önerilerimiz; Yunnan çayı, Lapsang Souchong, Szechwan.