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Çay severler için 'Çaybulans'

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 'Çaybulans' yazılı araçları görenler şaşırıyor.

20.02.2017 - 12:24
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Haftanın belirli günlerinde Ordu’nun Fatsa ilçesine gelen çaybulans, buradaki çay severlerin imdadına yetişiyor.

Firma çalışanlarından Rıfat Üçüncü, araçlarda yazan "Çaybulans" ve "İçiş üstünlüğü"nün hikayesini anlattı.

Çay severler için 'Çaybulans'

ÇAY KRİZİNE GİRENLER İÇİN ÇAYBULANS

Üçüncü, “Bu, patronlarımızın aklına geldi. Çaybulans yazılı araçlarımız çok dikkat çekiyor. Bizler trafikte araçları iş amaçlı kullanıyoruz. Araçlarımızla fotoğraf çektiren de oluyor, gelip ’Çaybulans nedir’ diye soran da oluyor. Herkes iyi bir fikir olduğunu söylüyor bize. Çaybulans firmamıza ait bir çay markası aslında. Özel işletmelerle haftanın belirli günlerinde Çaybulans aracımızla çay getiriyorum. Firmamıza ait araçlarımızın hepsine bu yazıyı yazdık. Yazıyı gören yol vermiyor ambulanslar gibi. İçiş üstünlüğü sadece çayı içenlerde oluyor” dedi.

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