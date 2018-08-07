Çay üreticilerinin ödemeleri Kurban bayramından önce yatacak

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, çay üreticilerini sevindirecek bir haber verdi. Alim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üreticilerin birinci sürgün ve ikinci sürgünden olan haziran ayı ödemelerinin yapıldığını belirtti.

17 AĞUSTOS'A KADAR ÖDEMELER TAMAMLANACAK

Temmuz ayı ödemelerinin yapılması için gerekli çalışmaların tamamlandığını vurgulayan Alim, "Ödemeler 13 Ağustos tarihinden itibaren üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlayacak ve dört günlük süre içerisinde 17 Ağustos Cuma gününe kadar tamamlanacaktır. Ödeme bilgisi tüm üreticilerimize mesaj yolu ile bildirilecektir. Temmuz ayında alınan 213 bin 633 ton yaş çay karşılığı üreticilere 495 milyon 629 bin lira Kurban Bayramı öncesi ödenecektir." diye konuştu.