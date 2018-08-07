taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.406
USD
5,3159
EURO
6,1679
ALTIN
207,59
PETR
74,7000

Çay üreticilerinin ödemeleri Kurban bayramından önce yatacak

Temmuz ayında üreticiden alınan yaş çayın bedelinin 17 Ağustos Cuma gününe kadar ödeneceği bildirildi.

AA | 07.08.2018 - 14:38..
  1. Haberler
  2. İç Haber

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, çay üreticilerini sevindirecek bir haber verdi. Alim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üreticilerin birinci sürgün ve ikinci sürgünden olan haziran ayı ödemelerinin yapıldığını belirtti.

Çay üreticilerinin ödemeleri Kurban bayramından önce yatacak

17 AĞUSTOS'A KADAR ÖDEMELER TAMAMLANACAK

Temmuz ayı ödemelerinin yapılması için gerekli çalışmaların tamamlandığını vurgulayan Alim, "Ödemeler 13 Ağustos tarihinden itibaren üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlayacak ve dört günlük süre içerisinde 17 Ağustos Cuma gününe kadar tamamlanacaktır. Ödeme bilgisi tüm üreticilerimize mesaj yolu ile bildirilecektir. Temmuz ayında alınan 213 bin 633 ton yaş çay karşılığı üreticilere 495 milyon 629 bin lira Kurban Bayramı öncesi ödenecektir." diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir konuldu

Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir konuldu

379
Tunceli'de 6 PKK'lının öldürüldüğü operasyonun detayları

Tunceli'de 6 PKK'lının öldürüldüğü operasyonun detayları

206
Nedim Şener'den patronlara dolar çağrısı

Nedim Şener'den patronlara dolar çağrısı

255
ABD ile Türkiye arasında ön mutabakat

ABD ile Türkiye arasında ön mutabakat

390
Gomis ile yönetim arasında geçen ilginç diyalog

Gomis ile yönetim arasında geçen ilginç diyalog

117
Burak Özçivit: Tükendim

Burak Özçivit: Tükendim

192
ABD’nin İran’a ilk yaptırım paketi devreye girdi

ABD’nin İran’a ilk yaptırım paketi devreye girdi

97
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM