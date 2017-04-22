Çaykur Katarlılara satılmadı

Dün Çaykur'un Katarlılara satıldağına dair iddialar sosyal medyanın gündeminde geniş yer buldu.
Çaykur Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.
"GERÇEKLE ALAKASI YOK"
Açıklamada, "ÇAYKUR'un Katarlılara satıldığı haberinin gerçekle alakası yoktur. Böyle bir konu kesinlikle söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.
RİZELİLERİ "EVET " OYU VERDİĞİ İÇİN AŞAĞILADILAR
Dün sosyal medyada birçok kullanıcı Çaykur'un Katarlılara satıldığı iddiasından yola çıkarak Rizelileri referandumda "evet" oyu verdiği için aşağılamıştı.