taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.424
USD
3,6401
EURO
3,9043
ALTIN
150,33
PETR
51,9300

Çaykur Katarlılara satılmadı

Çaykur'un, "Katarlılara satıldığı" yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

22.04.2017 - 10:39
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Çaykur Katarlılara satılmadı

çaykur

Dün Çaykur'un Katarlılara satıldağına dair iddialar sosyal medyanın gündeminde geniş yer buldu.

Çaykur Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

"GERÇEKLE ALAKASI YOK"

Açıklamada, "ÇAYKUR'un Katarlılara satıldığı haberinin gerçekle alakası yoktur. Böyle bir konu kesinlikle söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

RİZELİLERİ "EVET " OYU VERDİĞİ İÇİN AŞAĞILADILAR

Dün sosyal medyada birçok kullanıcı Çaykur'un Katarlılara satıldığı iddiasından yola çıkarak Rizelileri referandumda "evet" oyu verdiği için aşağılamıştı.

Çaykur Katarlılara satılmadı

Çaykur Katarlılara satılmadı

Çaykur Katarlılara satılmadı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Venezuela'da yağmalamalar başladı

Venezuela'da yağmalamalar başladı

59
Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminde çok sayıda yalan haber

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminde çok sayıda yalan haber

29
Konya'da kız kavgası ölümle bitti

Konya'da kız kavgası ölümle bitti

31
Türkiye'nin sondaj hamlesi Rumları kızdırdı

Türkiye'nin sondaj hamlesi Rumları kızdırdı

35
Trump vergi sisteminde düzenlemeye gitti

Trump vergi sisteminde düzenlemeye gitti

14
Alişan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiğim sözü tuttum

Alişan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiğim sözü tuttum

11
ABD: Çin savaş uçaklarında olağanüstü hareketlilik var

ABD: Çin savaş uçaklarında olağanüstü hareketlilik var

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM