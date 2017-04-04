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ÇAYKUR'a mevsimlik işçi alımı başvuruları ertelendi

ÇAYKUR'a alınacak mevsimlik işçi alımlarının ertelendiği, başvuru şartlarının revize edilerek yeniden hazırlanacağı belirtildi.

04.04.2017 - 12:10
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ÇAYKUR'a İŞKUR aracılığıyla alınacak mevsimlik işçi başvuruları için erken saatlerde kurumu gelen vatandaşlar müracaat edemeden kurumdan ayrıldı. ÇAYKUR tarafından İŞKUR'a sözlü olarak başvuruların ileri tarihe ertelendiği bilgisi iletildi.

Bazı vatandaşlar başvuruların ertelenmesinin kendilerine geç bildirilmesi nedeniyle tepki gösterdi.

"BAŞVURU ŞARTLARI YENİDEN HAZIRLACAK"

ÇAYKUR Personel Daire Başkanının Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına çağrıldığı, başvuru şartlarının revize edilerek yeniden hazırlanacağı öğrenildi. ÇAYKUR'dan geçen hafta yapılan açıklamada, ÇAYKUR'a bağlı Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da bulunan yaş çay fabrikalarında, geçici ve daimi işçilerin bir bölümünün emeklilik, ölüm ve diğer nedenlerle ayrılmalarından dolayı önemli sayıda işçi açığı ortaya çıktığı belirtilmişti. Personel ihtiyacını gidermek ve hizmetlerin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bin 500 mevsimlik işçinin İŞKUR aracılığıyla işe alınacağı açıklanmıştı.

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