Caz Festivali’nde 100'den fazla sanatçı sahne aldı

Caz Festivali’ni, 37 mekanda 37 konserle 100’den fazla sanatçı performansıyla 20 bin müzikseverle buluştu.

BİLETLER GÜNLER ÖNCESİ TÜKENDİ

Organizasyonu ve içerik programlaması Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilen 28. Akbank Caz Festivali 12 gün boyunca; Ustalara Saygı, Festivale Özel, Cazda İngiliz Çıkartması, Güçlü Nefesler, Caz ve Ötesi, Sihirli Eller, Fransız Rüzgarı’ndan oluşan yedi ana temanın yanında; Caz Saati, Liselerde Caz, Kampüste Caz ve Atölyeler ile toplam 11 kategoride caz severleri coşturdu. Özellikle Jehan Barbur feat Fırat Tanış, Ceyl’an Ertem – Akustik, Birsen Tezer Eastern Standards, Shinya Fukumori Trio, Konstrukt, Avishai Cohen, Aydın Esen Group & Can Kozlu konserlerinin biletleri günler öncesinde tükendi.



Festivalin en merakla beklenen konserleri arasında yer alan Jamie Cullum’ı 4 bin, festival’in bir diğer önemli mekanlarından biri olan Babylon’da gerçekleştirilen 8 konseri ise toplamda 8 bin müziksever izledi.

EN'LER BİRARADA

Bu yıl 17-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen 28. Akbank Caz Festivali’nde; caz müziğinin önemli temsilcilerinden, Grammy, Altın Küre, BRIT, GQ Dergisi Yılın Müzik Adamı gibi sayısız ödüllerin sahibi Jamie Cullum’ın yanı sıra, Almanya’nın Chet Baker’ı olarak anılan Grammy ödüllü Till Brönner, bu yıl yayınlanan 13. stüdyo albümü Never Stop II’nin turnesiyle The Bad Plus, usta trompetçi Avishai Cohen Quartet, Andrei Tarkovsky’nin sinematografik dehasına atıfta bulunan Tarkovsky Quartet gibi isimler yer aldı.

Ayrıca Gilles Peterson’ın keşfettiği, İngiltere caz sahnesinin yeni isimlerinden Ezra Collective, The Comet is Coming, Nubya Garcia gibi isimler de her sene daha fazla seyirci ile buluşan Akbank Caz Festivali programında yer aldı.