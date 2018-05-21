Çeçenistan'da 7 kişinin öldüğü saldırıyı DEAŞ üstlendi

Çeçenistan’ın Grozni kentindeki Azizi Mikail kilisesine dün gerçekleştirilen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
2 POLİS VE 1 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
Saldırıda 2’si polis, 4‘ü DEAŞ üyesi militan, 1’de sivil vatandaş olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetmişti.
Gelen bilgelerin ardından konu hakkında basına açıklama yapan Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov, "Saldırganların 2’si Grozni yakınlarındaki Geldagan köyünde yaşıyordu, grubun elebaşı komşu bölgelerden birinin sakini. Elimizde militanların batı ülkelerinden birinden emir aldıklarına dair bilgiler var" ifadelerini kullandı.