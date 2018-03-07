Çeçenistan'da Rus helikopteri düştü: 8 ölü

Mi-8 tipi helikopter, Çeçenistan yakınlarında düştü. Rus haber ajansı TASS'a konuşan yetkililer; helikopterde 9 kişinin olduğunu ve en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

EKİPLER HENÜZ BÖLGEYE ULAŞMADI

Helikopterin henüz düşüş nedeni açıklanmadı. Ancak havanın karla karışık yağmurlu olduğu ve iniş sırasında sıkıntı yaşandığı ifade edildi.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ KURTULDU

İki sağlık tugayı bölgeye ulaştı. 3 kişinin cesedine ulaşılırken sağ kurtulan 2 kişiye ise ulaşıldı.

DÜN KARGO UÇAĞI DÜŞMÜŞTÜ

Dün Hmeymim hava üssündeki iniş pistine neredeyse 500 metre uzaklıktayken An-26 tipi bir kargo uçağı düşmüş ve 32 kişi yaşamını yitirmişti.