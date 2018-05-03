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Cehennem Deresi Kanyonu'nda büyüleyen yolculuk

Dünyanın ve Türkiye'nin büyük kanyonları arasında yer alan Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu, doğal yapısıyla hayranlık uyandırıyor.

AA | 03.05.2018 - 11:58..
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  2. Seyahat

Ardanuç ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki kanyon, içerisine doğru ilerledikçe ilginç manzaralarıyla dikkat çekiyor. Kanyon, 500 metre uzunluğu ve 70 metre genişliğiyle dünyada sayılı kanyonlar arasında yer alıyor.

İLKBAHARDA TURİST AKIMINA UĞRIYOR

Cehennem Deresi Kanyonu, taşlı ve dik patikalarının yanı sıra tek kişinin bile zor sığacağı yollardan geçilerek gezilebiliyor. İlkbaharda ise yeşile bürünen kanyonu gezmek için ilçeye gelen yerli ve yabancı turistler, kanyonun zirvesine kadar yürüyüş yapma imkanı buluyor.

SOSYAL TESİSLERLE GÜZELLEŞTİRİLECEK

Artvin Valiliğince düzenlenen etkinliklerde milli dağcıların da tırmanış yaptığı kanyonun çevresine inşa edilecek sosyal tesisler ve cam köprü ile cazibesini artırması hedefleniyor.

Cehennem Deresi Kanyonu'nda büyüleyen yolculuk

''DÜNYANIN İKİNCİ EN UZUN CAM KÖPRÜSÜNÜ YAPACAĞIZ''

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş, Cehennem Deresi Kanyonu'nun Ardanuç, Artvin ve bölge turizmi açısından önemli bir yere sahip olduğunun altını çizdi. Kanyonun turizme hizmet noktasında iyileştirilmesi ve insanların daha çok istifade edebilmesi için bir dizi çalışma başlattıklarını belirten Gümüş, "Hazırlanan proje sayesinde kanyonda sosyal tesisler, kafeteryalar gibi insanların daha çok zaman geçirebileceği alanlar yapacağız." dedi.

Cehennem Deresi Kanyonu'nda büyüleyen yolculuk

Cehennem Deresi Kanyonu'nda büyüleyen yolculuk


Cehennem Deresi Kanyonu'nda büyüleyen yolculuk

Cehennem Deresi Kanyonu'nda büyüleyen yolculuk

Cehennem Deresi Kanyonu'nda büyüleyen yolculuk

Cehennem Deresi Kanyonu'nda büyüleyen yolculuk

Cehennem Deresi Kanyonu'nda büyüleyen yolculuk

Cehennem Deresi Kanyonu'nda büyüleyen yolculuk

Cehennem Deresi Kanyonu'nda büyüleyen yolculuk

Cehennem Deresi Kanyonu'nda büyüleyen yolculuk

Cehennem Deresi Kanyonu'nda büyüleyen yolculuk

Cehennem Deresi Kanyonu'nda büyüleyen yolculuk

Cehennem Deresi Kanyonu'nda büyüleyen yolculuk

Cehennem Deresi Kanyonu'nda büyüleyen yolculuk

Cehennem Deresi Kanyonu'nda büyüleyen yolculuk

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