taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.58775
Euro
6.37815
Altın
1233.53
Borsa
90541.53
Gram Altın
221.685

Çek liderin gazetecilere şakası şaşırttı

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, gazetecilere Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tuhaf bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 27.10.2018 - 09:22..
  1. Haberler
  2. Dünya

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, perşembe günü gazetecilerle bir araya gelerek bazı konulara açıklık getirdi. Ancak Zeman'ın Kaşıkçı cinayetine atıfta bulunması da basın toplantısı sırasında oldukça dikkat çekti.

Çek liderin gazetecilere şakası şaşırttı

"GAZETECİLERİ SUUDİ KONSOLOSLUĞUNDA AĞIRLAYACAĞIM"

Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili, "Gazetecileri çok severim bu nedenle onları bu akşam Suudi konsolosluğunda ağırlayacağım." diyen Zeman toplantı sırasında oldukça tepki topladı.

ÖZÜR DİLEMESİ İSTENDİ

Zeman'ın bu ilginç açıklamasına ise ilk tepki gösteren Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) oldu. RSF, Zeman’dan özür dilemesi istedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tunceli'de donma tehlikesi geçiren 2 asker şehit oldu

Tunceli'de donma tehlikesi geçiren 2 asker şehit oldu

481
Valiler Kararnamesi açıklandı

Valiler Kararnamesi açıklandı

31
İlber Ortaylı: Atatürk'ün Samsun'a çıkması yanlıştı

İlber Ortaylı: Atatürk'ün Samsun'a çıkması yanlıştı

169
Sırbistan da Türk Akımı Projesi'ne dahil olmak istiyor

Sırbistan da Türk Akımı Projesi'ne dahil olmak istiyor

15
Tecavüz suçundan yatan mahkum kendi penisini kesti

Tecavüz suçundan yatan mahkum kendi penisini kesti

42
ABD ordusu, büyük kentlerde savaşa hazırlanıyor

ABD ordusu, büyük kentlerde savaşa hazırlanıyor

27
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya oldu

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM