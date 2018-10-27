Çek liderin gazetecilere şakası şaşırttı

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, perşembe günü gazetecilerle bir araya gelerek bazı konulara açıklık getirdi. Ancak Zeman'ın Kaşıkçı cinayetine atıfta bulunması da basın toplantısı sırasında oldukça dikkat çekti.

"GAZETECİLERİ SUUDİ KONSOLOSLUĞUNDA AĞIRLAYACAĞIM"

Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili, "Gazetecileri çok severim bu nedenle onları bu akşam Suudi konsolosluğunda ağırlayacağım." diyen Zeman toplantı sırasında oldukça tepki topladı.

ÖZÜR DİLEMESİ İSTENDİ

Zeman'ın bu ilginç açıklamasına ise ilk tepki gösteren Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) oldu. RSF, Zeman’dan özür dilemesi istedi.