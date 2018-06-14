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Çekiç sesleri arasında geçen bir ömür

Samsun'un Alaçam ilçesinde, kızgın ateşte erittiği demiri örs üzerinde şekillendiren Bagiye Turan'ın ömrü çekiç sesleri arasında geçiyor.

AA | 14.06.2018 - 14:33..
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Çekiç sesleri arasında geçen bir ömür

Samsun'un Alaçam ilçesinde 6 çocuk annesi Bagiye Turan, çocukluğunda babasının yanında öğrendiği sıcak demir ustalığı sayesinde evinin geçimine katkı sunuyor.

ÇEKİÇ SESLERİ AARSINDA GEÇEN ÖMÜR

Eşiyle beraber çalışan 50 yaşındaki Bagiye Turan, sıcaklığı 360 dereceyi bulan ateşin karşısında demiri eriterek örs üzerinde çekiç darbeleriyle şekil veriyor. Evin geçimine de katkı sunan Bagiye Turan'ın hayatı eşiyle omuz omuza çekiç sesleri arasında geçiyor.

Çekiç sesleri arasında geçen bir ömür

"YILLARDIR BU İŞİ YAPIYORUM"

Bagiye Turan, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Umutlu Mahallesi'nde birçok evin eklentisinde ya da alt katında sıcak demir atölyesi bulunduğunu belirtti. Sıcak demir ustalığını çocukken babasından öğrendiğini anlatan Bagiye Turan, "Babamın yanında kimse olmadığı için bana öğretti. Evlendikten sonra da eşim çırak bulamayınca onun yanında devam etmeye başladım. Yıllardır da bu işi yapıyorum." dedi. Her türlü tarım aleti yapabildiğini belirten Turan, şunları söyledi:

Çekiç sesleri arasında geçen bir ömür VİDEO

Çekiç sesleri arasında geçen bir ömür

"EV İŞİ GİBİ KOLAY"

Bagiye Turan, "Eşim sürekli bu işi yapıyor. O, yaptığımız tarım aletlerini pazara götürüyor. O olmayınca sürekli ben yapıyorum. 30-40 yıldır demircilik yapıyorum, kaynak yapmayı, kor ateşte demir kaynatmayı, demirlere şekil vermeyi. Balta, kazma, satır, keser gibi birçok tarım aleti ve ev gereçlerini yapıyorum. Tek başıma örste demir dövüyorum. Ev işi yapmak gibi kolay geliyor. Sadece sıcağın karşısında biraz zorlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Çekiç sesleri arasında geçen bir ömür

ERKEKLERDEN DAHA İYİ DEMİR DÖVÜYOR

Bagiye Turan’ın eşi Ramazan Turan ise en büyük destekçisinin eşi olduğunu vurguladı. Eşi sayesinde, iş yerinde olmadığında gözünün arkada kalmadığını anlatan Ramazan Turan, "Bu meslekte çırak bulmak çok zor. Zaten istedikleri para çok fazla. Bu nedenle eşimle devam ediyorum. Ben pazardayken malzeme istenince eşime söylüyorum ben gelene kadar hazır ediyor. Birçok erkekten daha iyi demir dövüyor." diye konuştu.

Çekiç sesleri arasında geçen bir ömür


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