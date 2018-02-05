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Çekicinin imdadına çekici yetişti

Kemer'de, kar görmek için yola çıkan aile bozulan araçlarını çektirmek için çağırdıkları çekici de bozulunca çareyi bir çekici daha çağırmakta buldu.

DHA | 05.02.2018 - 17:55..
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Antalya'nın Kemer ilçesinde, oturan Mehmetali Kızılkaya, eşi ve 3 çocuğu, otomobille bu sabah Toros Dağları'nın zirve noktalarından Saklıkent'e doğru yola çıktı.

Çekicinin imdadına çekici yetişti

ÇEKİCİ HER İKİ ARACI DA YÜKLEDİ

Kar görmeyi planlayan ailenin otomobili Portakal Durağı mevkiinde arıza yaptı. Mehmetali Kızılkaya bozulan aracını götürmesi için çekici istedi. Ancak aracın yüklendiği çekici de arızalandı. Bunun üzerine daha büyük bir çekici çağrıldı. Gelen çekici, üzerinde otomobil bulunan çekiyi yükleyerek götürdü.

Çekicinin imdadına çekici yetişti

"BİR KAR GÖRMEYE GİDELİM DEDİK, KISMET OLMADI"

Yaşadıklarını cep telefonu kamerasıyla fotoğraflayan Mehmetali Kızılkaya, "Bir kar görmeye gidelim dedik, kısmet olmadı. Çekici de yolda kaldı. Bremen Mızıkacıları gibi olduk." mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Çekicinin imdadına çekici yetişti



Çekicinin imdadına çekici yetişti



Çekicinin imdadına çekici yetişti

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