Çekicinin imdadına çekici yetişti

Antalya'nın Kemer ilçesinde, oturan Mehmetali Kızılkaya, eşi ve 3 çocuğu, otomobille bu sabah Toros Dağları'nın zirve noktalarından Saklıkent'e doğru yola çıktı.

ÇEKİCİ HER İKİ ARACI DA YÜKLEDİ

Kar görmeyi planlayan ailenin otomobili Portakal Durağı mevkiinde arıza yaptı. Mehmetali Kızılkaya bozulan aracını götürmesi için çekici istedi. Ancak aracın yüklendiği çekici de arızalandı. Bunun üzerine daha büyük bir çekici çağrıldı. Gelen çekici, üzerinde otomobil bulunan çekiyi yükleyerek götürdü.

"BİR KAR GÖRMEYE GİDELİM DEDİK, KISMET OLMADI"

Yaşadıklarını cep telefonu kamerasıyla fotoğraflayan Mehmetali Kızılkaya, "Bir kar görmeye gidelim dedik, kısmet olmadı. Çekici de yolda kaldı. Bremen Mızıkacıları gibi olduk." mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.