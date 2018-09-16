Çekiciyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Apple'ın tanıtımını yaptığı yeni ürünlerin Türkiye fiyatları resmi olarak açıklanmasa da spot ürünlerin fiyatları çok pahalı.

Her gün 50 kilometre yol yapan bir sürücü otomobilini 6 yıldan fazla kullanmayacaksa dizel almamalı.

BNP Paribas'ın Başkanı Lemierre, Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin, "Türkiye cesur, ciddi ve son derece önemli bir karar aldı" dedi. Lemierre, "Türkiye ekonomisi mükemmel" ifadesini kullandı.

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Ebru Gündeş New York'ta Reza Zarrab ile görüştü

İddiaya göre Ebru Gündeş, New York'ta Reza'nın yanına giderek görüştü. Ayrıca kendi doğum günü için bir daha gidecek.