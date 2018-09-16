taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1681
Euro
7.16885
Altın
1193.785
Borsa
94759.64
Gram Altın
236.823

Çekiciyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Elazığ-Pertek yolunda çekici ile çarpışan otomobilin sürücüsü 65 yaşındaki Ali Akipek hayatını kaybetti.

DHA | 16.09.2018 - 19:05..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Öğle saatlerinde, Elazığ- Pertek yolunun 15'inci kilometresinde Ali Akipek yönetimindeki 23 AAH 668 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 HC 284 plakalı çekici çarpıştı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı görenler, sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ali Akipek’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralan çekici sürücüsü ise ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çekiciyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü



Çekiciyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
iPhone XS Max Türkiye fiyatı

iPhone XS Max Türkiye fiyatı

266
Başkan Erdoğan: Hedeflere ulaşmak için güç birliği yapmalıyız

Başkan Erdoğan: Hedeflere ulaşmak için güç birliği yapmalıyız

311
Arabam kaç litre yakar

Arabam kaç litre yakar

178
Canan Kaftancıoğlu: Belediye için aday olmayacağım

Canan Kaftancıoğlu: Belediye için aday olmayacağım

114
BNP Paribas'tan açıklama: Türk ekonomisi mükemmel

BNP Paribas'tan açıklama: Türk ekonomisi mükemmel

89
Ebru Gündeş New York'ta Reza Zarrab ile görüştü

Ebru Gündeş New York'ta Reza Zarrab ile görüştü

53
Kredi kartlarında azami faiz oranları artırıldı

Kredi kartlarında azami faiz oranları artırıldı

179
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM