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Çekiçle camı kırdı, sahte altınları gerçek sanıp çaldı

İstanbul Bahçelievler'de elindeki çekiçle kuyumcunun camını kıran hırsız gerçek sandığı sahte altınları çalıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İHA | 21.07.2018 - 15:22..
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Bahçelievler'de öğle saatlerinde Kocasinan Mahallesi, Mahmutbey Caddesi elinde büyük bir çekiç bulunan şüpheli şahıs, içinde çalışanların bulunduğu kuyumcunun camına art arda vurdu.

SAHTE BİLEZİKLERİ ÇALDI

Bir süre sonra camı kıran şüpheli şahıs vitrindeki gerçek sandığı bilezikleri alarak çekici atıp kaçtı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, kuyumcu çalışanları olayı polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları çalışma sonrası şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

Çekiçle camı kırdı, sahte altınları gerçek sanıp çaldı VİDEO

GÜVENLİK KAMERASI O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Güvenlik kamerası görüntülerinde ise şüphelinin gelişi, elindeki çekiçle camı vurup altınları alıp kaçması görülüyor.

Çekiçle camı kırdı, sahte altınları gerçek sanıp çaldı

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