Bahçelievler'de öğle saatlerinde Kocasinan Mahallesi, Mahmutbey Caddesi elinde büyük bir çekiç bulunan şüpheli şahıs, içinde çalışanların bulunduğu kuyumcunun camına art arda vurdu.
SAHTE BİLEZİKLERİ ÇALDI
Bir süre sonra camı kıran şüpheli şahıs vitrindeki gerçek sandığı bilezikleri alarak çekici atıp kaçtı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, kuyumcu çalışanları olayı polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları çalışma sonrası şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.
Çekiçle camı kırdı, sahte altınları gerçek sanıp çaldı VİDEO
GÜVENLİK KAMERASI O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ
Güvenlik kamerası görüntülerinde ise şüphelinin gelişi, elindeki çekiçle camı vurup altınları alıp kaçması görülüyor.