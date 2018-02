Her dilde edebiyatın da yazarların da yeri ayrı. Çekik gözlü yazarlarımız arasında küçük bir yolculuğa çıkarıyorum sizi. Bakalım kendi ülkesinde ünlenip ülkemizde de tanınan yazarlar kimler? Hangi ödülleri kazanmışlar? Neler yaşamışlar? İşte kısaca "Çekik gözlü yazarlar dosyası"...

Mo Yan

Gerçek adı aslında Guan Moye olan Çinli yazar, eserlerinde Çince "Sakın konuşma!” anlamına gelen Mo Yan mahlasını kullanmıştır.

Sürekli sansürlenen ve eserleri korsan basımlarla çoğaltılan Çinli yazarlar arasında en ünlüsüdür. Batı dünyası onu "Kızıl Darı Tarlaları” filmine konu olan romanı ile tanıdı. Bunun üzerine Çin'in Franz Kafkası ya da Joseph Halleri olarak gösterildi.

2012'de, İsveç Akademisi tarafından "Sanrısal gerçeklikle halk hikayelerini, tarihi ve şimdiyi kaynaştırma”daki ustalığına atıf olarak Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.

Luo Guanzhong

Daha çok Guanzhong adıyla bilinen Luo Ben, Yuan ve Ming Hanedanlıkları döneminde yaşamış Çinli bir yazardır. Bunun yanında Huhai Sanren mahlasıyla da tanınmıştır.

Ayrıca Guanzhong, Çin'in Dört Büyük Klasik Roman'ından ikisi olan "Üç Krallığın Hikayesi” ve "Su Kenarı” romanlarının yazarıdır.

Lu Sin

Doğduğunda kendisine Zhou Zhangshou adı verilen yazar, daha sonra Zhou Shuren adını kullanmaya başlamıştır. Ancak yazılarında Lu Sin takma adını kullanacak ve öyle tanınacaktır. Türkçede ise, kullanımı Lu Sun ve Lu Sün olarak da kullanılmaktadır.

Çinli yazar, şair, eleştirmen be çevirmen olan Lu Sin, 20. yy Çin Edebiyatı'nın en önemli temsilcilerindendir.

1936'da ince hastalığa yakalanmış, tedavi sürecinin kötü geçmesi sebebiyle 40'lı kilolara kadar düşmüştür. 19 Ekim 1936'da da cansız bedeni eşi tarafından bulunmuştur.

Cao Xueqin

Doğduğunda kendisine Cao Zhan adı verilmiş, erginlik adı da Mengruan'dır. Mengruan, Ruan'ın rüyası anlamına gelir.

Cao Xueqin, Qing Hanedanı döneminde yaşamış Çinli yazardır. Çin'in Dört Büyük Klasik Romanı'ndan biri olan "Kızıl Köşk'ün Rüyası”nın yazarıdır.

Guo Moruo

Doğduğunda adı Guo Kaizhen olan Guo Moruo, Çinli yazar, şair, siyasetçi, senarist, tarihçi, arkeolog ve antik yazı uzmanıdır. Döneminin en üretken yazarlarındandır. (1892-1978) Goethe ve Walt Whitman gibi Batılı yazarların eserleri Çinceye çevirmiştir.

1950'lerin başında Çin'in ana yazarlarından biri ilan edilmiştir. Ayrıca Çin Bilimler Akademisi'nin başkanı olarak görev yapmıştır.

Haruki Murakami

Haruki Murakami, Japonya'nın 20. Yy'daki en önemli ve popüler Japon yazarlarındandır.

İlk kitabı "Kaze no uta o kike” (1979) ile "Gunzou Edebiyat Ödülü”ne layık görüldü. Hemen ardından "Hitsuci o meguru Booken”ı yazdı. Bu eserle de "Yeni Yazarlar Noma Edebiyat Ödülü”nü kazandı. Üçüncü kitabı "Sekai no ovari to haado boirudo” da "Tanizaki Ödülü”nü aldı.

Onu dünyaya tanıtan eseri "Norvei no Mori”yi (İmkansızın Şarkısı) ise, 1987'de yazdı ve bu eser tam 16 dilde çevrildi.

1995'te yayımlanan "Zemberekkuşu'nun Güncesi” ile de bir yıl sonra "Yomiuri Edebiyat Ödülü”nü kazandı.

Kendisi Japonya'nın ödüllere doyamayan yazarı olarak da tanımlanabilir…

Yasunari Kavabata

Japonya'nın önemli romancılarındandır. Öyle ki, Yasunari Kavabata'nın duygu yüklü düz yazı tarzı, Japonya'ya ilk Nobel Ödülü'nü kazandırmıştır.

II. Dünya Savaşı'nın askeri ortamına girmeyi reddetmiş, savaş ortamının etkilerini yazmayı tercih etmiştir.

1972'de gazla intihar eden yazarın bu hareketiyle ilgili birçok sebep sunulmuştur. En büyük ihtimaller ise, zayıf sağlığı ve gayri meşru yaşadığı aşk hikayesi üzerinedir. Yine de sebebi hala bir muammadır.

Yukio Mishima

Yukio Mishima, Japon romancı ve oyun yazarıdır. Milliyetçi örgütü, "Tate no Kai” başkanıdır.

Ününü, 24 yaşında yazdığı "Kamen no Kokuhaku” (Bir Maskenin İtirafları) adlı otobiyografik eseriyle kazandı.

Mishima, çok eser veren bir yazardı. Romanlarının yanında, popüler dizi romanlar, kısa hikayeler, edebi denemeler, Kabuki tiyatro oyunları, geleneksel Noh drama tiyatrosunun modern versiyonlarıyla ilgili oyunlar da yazdı.

Eserleri dünya çapında ünlendi ve İngilizceye çevrildi. 1963-1964-1965 yıllarında üç kez üst üste Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterildi.

Osamu Dazai

Asıl adı Şuuci Tsuşima olan yazar, ailesindeki siyasetçi olma geleneğine karşı çıkarak yazar olmayı seçti.

Hayatının büyük bir kısmını, veremli ve bunun yanında, esrarkeş, alkolik, kavgacı biri olarak geçirdi. Birçok kez intihar etmeyi denedi. 1948'de metresiyle birlikte suya atlayarak intihar etti ve bu kez başarılı oldu.

Ölümünün üstüne bunca zaman geçmesine rağmen Dazai, hala Japonya'nın ilgi gören yazarlarındandır.

Kenzaburo Oe

Geleneklerine bağlı bir ailede yetiştirildi ve savaşçı sınıf kökenli idi. II. Dünya Savaşı'nın bittiğini tüm diğer çocuklar gibi o da radyoda İmparator Hirohito'dan dinlemiş ve İmparator'un yaşayan bir Tanrı olduğuna inanmıştı. Onun da sadece bir insan olduğunu öğrendiğinde ise, dünya algısını sonsuza dek değiştiren kayboluş ve yıkım duygusunu yaşadı.

Edebiyat dünyasındaki en etkin olayları ise, babasının erken ölümü ve oğlu Hikari'nin engelli doğumu oldu.

Türkiye'de özellikle "Kişisel Bir Sorun” eseri ile tanınan yazar, Japonya'nın gelmiş geçmiş en güçlü sosyal ve politik eleştirel yaklaşımını roman dünyasına taşıdı. Japon Edebiyatı'nda kendine özgü bir yer edindi. Entelektüel niteliği yüksek romanları ona, 1994'te Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandırdı.

Shin Kyung-sook

Adı aslında Shin olan yazar, eserlerinde kullanmak için Kyung-sook Shin'i tercih etmiştir.

Koreli yazar, Shin Kyung- sook, "Please Look After Mom” ile 2012'de "Man Asian Edebiyat Ödülü”nü almıştır. Ayrıca bu ödülü almayı başarmış ilk Koreli kadın yazardır.

Han Kang

Han Kang, Güney Koreli bir yazardır. 2016'dki "The Vegetarian” ile "The Man Booker International Prize”ı kazanmıştır. Roman, bir kadının et yemeyi bırakması ve onun yıkıcı sonuçları ile ilgilidir. Ayrıca yazarın ilk İngilizceye çevrilmiş kitabıdır.

Yi Sang

Asıl adı Kim Haegyeong olan yazar, daha sonra eserlerine Yi Sang adını kullanmayı tercih etti. Aynı zamanda bir mimar olan yazar, daha çok kalemi ile anıldı.

En çok eserini 1930'larda verdi.

Kim Dong-in

Kim Gong-in, Modern Kore Edebiyatı'nda gerçekçilik ve tabiat biliminin öncülerindendir.

Bir yazar olmaya karar verdiğinde okulu bıraktı. İlk hikayesi "The Sorrows of the Weak”i yazdı.

Kore'de "realist” romanda ciddi gelişmeler kaydetti.

Damla Karakuş

[email protected]