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Çekilen taşın ardından binlerce madeni para döküldü

Elazığ'da bir konağın restorasyonu sırasında yerinden oynatılan taşın ardından 5 bin adet madeni para yere döküldü.

İHA | 25.04.2018 - 08:45..
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Elazığ Belediyesi tarafından merkeze bağlı Harput Mahallesinde tarihi Sağır Müftü Konağı’nda devam eden restorasyon çalışmalarında konak içerisindeki kapının genişletilmesi kararı alındı. Kapı üzerinde çalışmalar devam ederken bir taşın çekilmesi sonucu yere madeni para akmaya başladı.

Çekilen taşın ardından binlerce madeni para döküldü

Yaklaşık 5 bin adet madeni parayı gören çalışanlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, madeni parayı poşetleyerek karakola götürdü. 1949 ile 1970 aralığındaki yıllara ait olduğu belirlenen paraların müzeye teslim edileceği öğrenildi.

Çekilen taşın ardından binlerce madeni para döküldü

40 YIL NCE KULLANILAN PARALAR

Belediyenin Sağır Müftü Konağında çalışma yaptığını aktaran mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, "Bu tadilat esnasında kapı genişletmesi çalışması yapılıyormuş. 5 bin adet bozuk para var. Zamanında buranın sakinleri esnaftı. Herhalde her gün burada biriktirmişler. Paraların maddi ve tarihi bir değeri yok. Bunda 40 sene önce kullandığımız paralardır" dedi.

Çekilen taşın ardından binlerce madeni para döküldü

MÜZEYE TESLİM EDİLECEK

Kapı genişletme çalışması yaptıklarını dile getiren Restorastör Sibel Özenir, "Lentoyu kaldırdıktan sonra arka üstünde büyük bir taş bulduk. Taşı çektiğimiz zaman 1949’dan itibaren günümüze kadar olan madeni paralar bulundu. Komple hepsi döküldü. Yaklaşık 5 bin tane madeni para bulundu. Jandarmayı çağırdık. Onlarda saydı ve müzeye teslim edecek" diye konuştu.

Çekilen taşın ardından binlerce madeni para döküldü

Çekilen taşın ardından binlerce madeni para döküldü

Çekilen taşın ardından binlerce madeni para döküldü

Çekilen taşın ardından binlerce madeni para döküldü

Çekilen taşın ardından binlerce madeni para döküldü

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