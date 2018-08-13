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Çekirdekleri kurutmak için çevre yoluna serdiler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tescilli ayçiçeği çekirdeği 'İnegöl alası' yetiştiren üreticiler, ürünlerini kurutacak yer bulamayınca, çareyi çevre yolunun bir şeridini kapatmakta buldular.

DHA | 13.08.2018 - 17:14..
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Türkiye'nin çerezlik en büyük ayçiçeği çekirdeği 'İnegöl alası' yetiştiren üreticiler, ürünlerini kurutacak yer bulamamaktan yakınıyor. Üreticiler bu yıl da Ahmet Türkel Çevre Yolu'nun bir şeridini kapatarak ürünlerini yaklaşık 1 kilometre boyunca serdi.

Çekirdekleri kurutmak için çevre yoluna serdiler

1 KM YOL KAPATILDI

Akbaşlar Mahallesi'nde ayçiçeği çekirdeği yetiştiren Şaban Çakır, "Çekirdeklerimizi ayırdık. Bugün de kurutmaya başladık. Çevre yolunun bir şeridini kapattık. Burada kurutmak daha iyi oluyor. Yaklaşık 1 kilometrelik şeride ürünlerimizi serdik. Havalar iyi giderse bir hafta içersinde çekirdekler tamamen kurutulmuş olur." dedi.

Ayçiçeği çekirdeklerini her yıl bu şekilde kuruttuklarını söyleyen Çakır, geçen yıl kilosunu 6 liraya sattıkları ürünün fiyatının bu yıl 4 liraya kadar düştüğünü söyledi.

Çekirdekleri kurutmak için çevre yoluna serdiler



Çekirdekleri kurutmak için çevre yoluna serdiler

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