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Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonu

İstanbul Çekmeköy'de emniyet güçleri uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon düzenledi.

05.07.2017 - 07:39
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Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 12 zanlının yakalanması için polis tarafından ilçede daha önce belirlenen 13 adrese sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyona narkotik şube ekiplerinin yanı sıra çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat polisi katılıyor.

Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonu

UYUŞTURUCU VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Polis helikopteriyle havadan destek de sağlanan çalışmalar kapsamında şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu ve silahların ele geçirildiği öğrenildi.

Baskın düzenlenen adreslerde gözaltı işlemleri ve aramalar devam ediyor.

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