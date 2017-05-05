Çekya Başbakanı Sobotka istifasını geri çekti

Başbakan Bohuslav Sobotka, dün Cumhurbaşkanı Zeman ile yaptığı görüşmenin ardından bugün basın mensupları ile bir araya geldi ve yaşanan yönetim krizine yönelik açıklamalarda bulundu.

GÖREVİ BIRAKMAK ÇÖZÜM DEĞİL

Kendisiyle birlikte bütün kabinenin istifa etmesini öngördüğünü ancak anayasanın yalnız başbakanın görevini bırakmasına izin verdiğini belirten Sobotka, “Bu durum, hükümet krizine çözüm sağlamayacak.” dedi.

Sobotka, hükümet krizine neden olarak gördüğü, adı yolsuzluk iddialarına karışan ANO Partisi lideri ve Maliye Bakanı Babis’in görevinden azledilmesini önereceğini ifade etti.

İSTİFA EDECEĞİM DEMİŞTİ

Başbakan Sobotka, salı günü düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Zeman'a istifasını sunacağını açıklamıştı.