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Çekya Başbakanına Suriyeli yetim tepkisi

Suriyeli yetim çocukları dahi mülteci olarak ülkesine kabul etmek istemeyen Çekya Başbakanı Andrej Babiş’e başta koalisyon ortağı olmak üzere birçok siyasi parti tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 16.09.2018 - 08:39..
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Çekya Başbakanı Andrej Babiş'in Suriyeli yetimler özelinde söylediği mülteci sözleri oldukça büyük tepkilere neden oldu. Babiş, Cumartesi günü Pravo isimli gazeteye verdiği röportajda, ''50 Suriyeli yetim Onları neden kabul etmeliyiz? Bizim kendi yetimlerimiz de var. Kendi yetimlerimizi hayata hazırlamamız lazım'' sözleriyle eleştiri oklarını üzerine çekti.

HÜKÜMETTEN TEPKİ

Çekya Başbakan Yardımcısı ve İç ve Dışişleri Bakanı Jan Hamacek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin 2015 yılından beri kriz bölgelerine çeşitli yardımlarda bulunduğunu hatırlatarak, ''10 milyonluk bir ülke olarak 50 Suriyeli yetime sorunsuz bir şekilde yeni bir ev sağlayabiliriz'' ifadelerini kullandı.

"TÜM DÜNYAYA VİCDANSIZIZ MESAJI VERİYORUZ"

Başbakan Babiş'e tepki gösteren muhalefet partilerinden TOP 09 Genel Başkanı Miroslav Kalousek, sosyal medya hesabından, ''50 Suriyeli yetim tabii ki başka yere de sığınabilirler ama biz tüm dünyaya vicdansız olduğumuz mesajını veriyoruz. İzolasyon ve aşağılanmaya doğru gönüllü olarak ilerliyoruz.'' şeklinde açıklamada bulundu.

Hristiyan Demokratlar Birliği (KDU-CSL) Genel Başkanı Jan Bartosek ise açıklamasında, Başbakan Babiş'in açıklamasının Çekya politikasında, dayanışmanın yerini bencillik ve gaddarlığın aldığının ispatı olduğunu kaydetti.

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