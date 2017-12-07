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Çekya: Kudüs'ün batısı İsrail'in başkentidir

Dünya, ABD'nin Kudüs kararına karşı birleşirken, Çekya'dan ucu açık bir açıklama geldi.

Haber Merkezi | 07.12.2017 - 10:07..
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AB üyesi Çekya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüsİsrail'in başkenti olarak tanıması ve büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması talimatı vermesinin ardından açıklamalarda bulundu.

BARIŞ İMZALANANA DEK...

Çekya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden dün yayınlanan açıklamada, "Çekya, İsrail ve Filistin arasında barış anlaşması imzalanana dek, Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanımaktadır." denildi.

BÜYÜKELÇİLİĞİ TAŞIMAK MÜTTEFİKLERLE GÖRÜŞMEYE BAĞLI

Açıklamada ayrıca şu ifadelere de yer verildi: "Çekya, Kudüs'ü her iki devletin de -İsrail Devleti ve Filistin Devleti- gelecekteki başkenti olarak görmektedir. Büyükelçiliğin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması ise ancak bölgede ve dünyadaki kilit müttefiklerle görüşmelerin sonuçlarına bağlı olarak değerlendirmeye alınacaktır."

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