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Çekya mültecilere kapılarını kapattı

Çekya İçişleri Bakanı Chovanec, "Parlamento seçimlerine kadar bir tane bile mülteci kabul edilmeyecek." dedi.

31.05.2017 - 20:26
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Çekya İçişleri Bakanı Milan Chovanec, sığınmacıların kabul edilmemesini ülkedeki kota sisteminin kötü olmasına dayandırıyor.

BİR TANE BİLE MÜLTECİ KABUL EDİLMEYECEK

Chovanec, Çekya'da günlük olarak yayımlanan "Pravo" gazetesine verdiği röportajda, ''Çekya, ekim ayının ikinci yarısında düzenlenecek parlamento seçimlerine kadar bir tane bile mülteci kabul etmeyecek.'' ifadelerini kullandı.

"KOTA SİSTEMİ KÖTÜ"

Chovanec, ''Sığınmacıların kabul edilmesini beklemiyorum çünkü kota sistemi kötü ve yürümüyor.'' şeklinde konuştu.

12 TANE MÜLTECİ KABUL ETİLER

Çekya bugüne kadar bin 600 mülteciden sadece 12 tanesini kabul etti.

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