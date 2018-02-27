Çekya, terörizmi desteklemiyormuş

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin elebaşı Salih Müslim, geçtiğimiz günlerde Çekya'da (Çek Cumhuriyeti) tutuklanmış, bugün ise çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılmıştı.

"SALİH MÜSLİM KARARINI DEĞERLENDİRİZ"

Bu skandal kararın ardından Çekya Dışişleri Bakanı, yaptığı açıklamayla yanlışa bir yanlış daha kattı. Bakan, şunları söyledi: "Terörizmi desteklediğimiz iddialarını reddediyoruz. Çekya, Müslim'i serbest bırakarak uluslararası herhangi bir yükümlülüğü ihmal etmedi. Eğer Türkiye Salih Müslim'in iadesini istiyorsa bunu hukuk çerçevesinde değerlendiririz."