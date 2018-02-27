taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.832
USD
3,8110
EURO
4,6625
ALTIN
161,15
PETR
66,4700

Çekya, terörizmi desteklemiyormuş

Çekya Dışişleri Bakanı, skandal Salih Müslim kararını savunarak "Biz terörizmi desteklemiyoruz." açıklaması yaptı.

Haber Merkezi | 27.02.2018 - 19:36..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Çekya, terörizmi desteklemiyormuş

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin elebaşı Salih Müslim, geçtiğimiz günlerde Çekya'da (Çek Cumhuriyeti) tutuklanmış, bugün ise çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılmıştı.

"SALİH MÜSLİM KARARINI DEĞERLENDİRİZ"

Bu skandal kararın ardından Çekya Dışişleri Bakanı, yaptığı açıklamayla yanlışa bir yanlış daha kattı. Bakan, şunları söyledi:  "Terörizmi desteklediğimiz iddialarını reddediyoruz. Çekya, Müslim'i serbest bırakarak uluslararası herhangi bir yükümlülüğü ihmal etmedi. Eğer Türkiye Salih Müslim'in iadesini istiyorsa bunu hukuk çerçevesinde değerlendiririz."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
UETD'nin 'terörle mücadelede kadın' paneli
UETD, Kadınlar Günü kapsamında Avrupa'da farklı ülkelerde paneller düzenliyor. "Terör mağduru aileler ve terörle mücadelede kadın" başlıklı panellerde Fatma Şahin ve Zehra Taşkesenlioğlu konuşacak.
AB, Zeytin Dalı Harekatı'ndan endişe duyuyor
AB Dış Politika Temsilcisi Mogherini, Türkiye'nin Suriye'deki gerginliği azalması gerektiğini savundu.
İngiliz politikacı: AB ile ilişkimiz Türkiye gibi olmalı
İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, Brexit sonrası Brüksel ile Türkiye'ninkine benzer bir ilişki kurulabileceğini söyledi.
Avrupa’da soğuk hava dalgası: 7 ölü
Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası, Avrupa ülkelerini etkisi altına alırken, dondurucu soğuklar nedeniyle en az 7 kişi hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vanlı askerin hudut tekmili hayran bıraktı

Vanlı askerin hudut tekmili hayran bıraktı

158
Salih Müslim serbest

Salih Müslim serbest

770
CHP'li Kılıçaslan: Gerekirse HDP ile ittifak yapılır

CHP'li Kılıçaslan: Gerekirse HDP ile ittifak yapılır

189
Prag'da Salih Müslim tiyatrosu

Prag'da Salih Müslim tiyatrosu

319
Bülent Arınç, Erbakan'ı andı

Bülent Arınç, Erbakan'ı andı

82
Macron Afrin harekatının durmasını istedi

Macron Afrin harekatının durmasını istedi

219
Partilerin gizli ittifak toplantısını ifşa eden CHP'li

Partilerin gizli ittifak toplantısını ifşa eden CHP'li

206
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM