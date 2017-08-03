Çekya, tutuklanan YPG'li teröristlerine ağlıyor

Çek Cumhuriyeti vatandaşı olan teröristler Miroslav Farkas ve Marketa Vselichova'ya "terör örgütüne destek vermek" suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

"BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI"

Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lubomir Zaoralek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugünkü karar benim için büyük bir hayal kırıklığı" şeklinde konuştu.

Zaoralek, konuyu Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini de sözlerine ekledi.

13 Kasım 2016 tarihinde Şırnak'ta gözaltına alınan çiftin telefonunda YPG'liler birilkte çektirdikleri fotoğraflar, YPG marşları ve ses kayıtları tespit edildiği belirtilmişti.