Çekya yalnızca 50 sığınmacı istiyor

Çekya İçişleri Bakanı Milan Chovanec, AB Komisyonunun Çekya, Macaristan ve Polonya'nın sığınmacı almaması nedeniyle başlattığı yasal sürece ilişkin Çek Devlet Radyosuna konuştu.

"İTALYA VE YUNANİSTAN ANLAŞMAYA UYMADI"

Chovanec, sığınmacıların ilk etapta ulaştıkları İtalya ve Yunanistan’nın, Çekya'ya göndermek istediği sığınmacılara ilişkin yeterince güvenlik soruşturması yapmadığını, bu iki ülkenin anlaşmanın öngördüğü şekilde hareket etmediğini ileri sürdü.

Çekya'nın hukuka uygun hareket ettiğini belirten Chovanec, "Kimse anlaşmanın gereğini yerine getirmiyor. Bu nedenle sığınmacı alımına yönelik Çekya tarafından yapılacak her hangi bir öneri anlamsız olacaktır” dedi.

"SADECE SİZ TERÖRİST MİSİNİZ DİYE SORUYORLAR"

Chovarec, "Bütün sorun İtalya ve Yunanistan'da. Ülkelerine gelen sığınmacılara yaptıkları tek güvenlik kontrolü, 'siz terörist misiniz yoksa değil misiniz' sorusunu sormak, güvenlik kontrolünden bu şekilde geçmiş insanları kolaylıkla Çekya Cumhuriyetine kabul edemeyiz." diye konuştu.

"ÇEKYA ŞU AN YALNIZ 50 SIĞINMACI ALABİLİR"

Çekya’nın şu an yalnız 50 sığınmacı alabileceğini belirten Chovarec sığınmacı sorununa ilişkin köklü bir çözümün bulunabilmesi için ülkesinin her türlü desteği vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

AB Komisyonu, geçen ay zorunlu oldukları halde sığınmacı almayı reddeden Çekya, Macaristan ve Polonya’ya yönelik yasal işlem başlatmış, söz konusu ülkelerden konuya ilişkin 14 Temmuz’a kadar savunma yapmalarını istemişti.

AB Konseyi, Eylül 2015'te, İtalya ve Yunanistan'da sıkışmış 160 bin sığınmacı iki yıl içinde diğer AB ülkeleri arasında paylaşılmasına dönük bir planı kabul etmiş, ancak geçen süreye rağmen sadece 21 bin sığınmacı yerleştirilebilmişti.