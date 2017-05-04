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Çekya'da Başbakan'ın sunmadığı istifa kabul edildi

Cumhurbaşkanı Zeman, basın açıklaması sırasında, Başbakan Sobotka'nın henüz resmen sunmadığı istifasını kabul ettiğini belirtti.

04.05.2017 - 20:32
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Devlet Başkanlığı Konutu olarak kullanılan Prag Kalesi'nde bir araya gelen Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman ve Başbakan Bohuslav Sobotka, basına kapalı olarak düzenledikleri görüşmeden önce basın mensuplarının karşısına çıktı.

CUMHURBAŞKANI İSTİFANIN KABULÜNÜ BİLDİRDİ

Cumhurbaşkanı Zeman, basın açıklaması sırasında, Başbakan Sobotka'nın henüz resmen sunmadığı istifasını kabul ettiğini ifade ederek, yeni bir başbakan atayana kadar hükümetin görevine devam etmesini talep etti.

Çekya'da Başbakan'ın sunmadığı istifa kabul edildi

BAŞBAKAN ŞAŞIRDI

Milos Zeman'ın bu açıklamasını şaşkınlıkla karşılayan Bohuslav Sobotka ise böyle bir sahnenin yaşanmasının "gereksiz olduğunu" dile getirdi.

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