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Çekya'da patlama: 6 ölü

Çekya'da bir kimyasal tesiste meydana gelen patlamada 6 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi | 22.03.2018 - 13:29..
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Çekya'da patlama: 6 ölü

Çek Cumhuriyeti'nin Vladimara Kerekova kasabasındaki Synthos isimli kimya tesisinde patlama meydana geldi.

6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Patlamada 6 kişi yaşamını yitirirken, yetkililer çok sayıda yaralı olduğunu ifade etti.

AĞIR YARALI 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çekya'nın başkenti Prag'ın kuzeybatısında bulunan Krapuly'de meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yapan yetkililer, "Patlama; özel bir şirkette meydana geldi. Patlamadan sonra ise yangın olmadı. Olay yerine giden ilkyardım ekibi yere yatan 6 kişinin cansız bedenine ulaştı. Ayrıca olayın meydana geldiği yerde birçok da yaralı vardı. Ambulans helikopter patlama yerine geldi ve şu ana kadar 2 kişi hastaneye kaldırıldı." ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Polis Sözcüsü Marketa John ise, "Patlamanın meydana geldiği bölge trafiğe kapatıldı, çünkü yardım ekipleri bölgeye geldi. Çalışmalar sürüyor." şeklinde bir açıklama yaptı.

AYRINTILAR GELİYOR...

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