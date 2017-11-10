Celal Güngördü’den yeni roman: Sapak

Celal Güngördü’nün Sapak romanı ülke gerçekliğini bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. 2012’de Pas adlı kitabıyla okurlara merhaba diyen Güngördü; Sapak’la sevenlerini tekrar selamlıyor. Eylül ayından kitap raflarında yerini alan bu güzel romanı keyifle okudum. 200 sayfadan oluşan ve akıcılığından bir an olsun ödün vermeyen romanı her edebiyatseverin okuması gerektiğini düşünüyorum. Bu ay kendinize okuma listesi yaparsanız Sapak’ı da eklemeyi unutmayın.

BİREYİN VAROLUŞ MESELESİ

Roman; ülkemizin kanayan yarası madencilerin hayatına kısa bir dokunuştur. Yazar; yerin metrelerce altında hayat mücadelesi veren maden işçilerinin toplumsal gerçeğiyle bizi yüzleştiriyor. Başkarakter Hayati’nin çetrefil hayatı ve kendi benliğini yakalamak için içinde bulunduğu buhranlı durum onu varoluş meselesiyle karşı karşıya bırakıyor.

Hayati; yaşadığı hayatı sorgularken kendine sorduğu derin sorularla da kabuğunu kırmaya gayret gösteriyor. Çocukluğunda yaşadığı ve kendisinde büyük tahribatlara yol açan bir olay sebebiyle içinde nefret ve intikam duygusuyla büyür. Güngördü; insanın usuna ve ruhuna dokunan psikolojik tahlillerle hem edebiyatı hem psikolojiyi bir arada harmanlıyor.

VİCDAN

Hayati, maden ocağında yakın arkadaşı Naki’yle çalışırken yaşanan patlamanın nedeniyle Naki’yi kaybeder. Naki’nin ölümüne sebep olduğunu ve yeteri yardımı yapamadığı için suçluluk psikolojisine girer. En yakın arkadaşını kurtararamadığı için vicdan azabı çeker. Hayatında büyük yer edinen bu olay Hayati’nin yakasını bırakamayacak ve onu sürekli rahatsız eder.

Yaşlı babaannesi ile yaşayan Hayati’nin hayattan herhangi bir beklentisi bile yoktur. İçinde yaşadığı topluma gittikçe yabancılaşan Hayati; beşeri duygular da kendisini tatmin edememektedir. Yanında sürekli bulunan ve babaannesinin bütün ihtiyaçlarını karşılayan iki çocuğuyla yaşama tutunmaya çalışan boşanmış güzel kadın Hacer’dir…

Hacer, Hayati’yi içten içe sevmekte ve istemektedir. Hayati ise bu durumdan her defasında kaçınarak yalnızlığına hapsolmaya devam etmektedir. Bir yılbaşı gecesinde Hacer çocuklarıyla Hayati’nin evinde yılbaşını kutlarken, Hayati'nin Hacer’e karşı duygularında bir değişme olur ve ilk defa aklında evlenmek fikri geçer.

Bu kendisi için yeni bir başlangıcın bir adımı olur aynı zamanda.

GEÇMİŞTEN GELEN İNTİKAM DUYGUSU

Hayati’nin yaşadığı köyde başına gelen büyük olaydan ötürü; ona bu kötülüğü yapan Sedat’ı öldürme hayaliyle yaşamaya başlar. Çocukken intikam alamayacağını gerçeğiyle biran büyümeyi ister. Dünyanın küçüklüğü ona bu fırsatı verir. Herkes tarafından tanınan ve edebiyat öğretmeni olan Sedat ise; açtığı sergi merkezinde yağlı boya tablolarını yapmakla meşguldür. Aradan uzun yıllar geçmiş, hayatını kararttığı çocuğun bir gün karşısına çıkacağını hayal bile edemezdi. Tesadüf eseri Sedat’la aynı yerde yaşadığını öğrenen Hayati için beklenen an nihayet gelmişti.

Hayat, kurbanını ayaklarına kadar getirmişti.

Harekete geçmeliydi…

SIFIR NOKTASI

“Hiç kıpırdamadan sıfır noktasında asılı kalmak… Böyle bir nokta var mıydı? Göz önünde olmayı sevmezdi, okyanusun içinde bir kum tanesi olmak gibisi yoktu. Ancak farkında olmadan bilincinin derinlerinde saklı sandığın kapağı ansızın aralanmıştı. Bu alışkın olduğu, üstesinden geleceği bir şey değildi.

Ancak ruhunun labirentine gizlediği o gizemli sandığın kapağı bir kez aralanmışsa, kararlı bir yazgıcılıkla, ertelenen, görmezden gelinen geçmişin acımasızca orta yere serileceğini de kabullenmesi, gerekirdi. Düşsüz, hissiz biri değildi artık. Hatta bazı tutkulara kapıldığı bile söylenebilir.”

YÜZLEŞME

Yazar bizi Sapak’ta Türkiye’nin acı dolu sayfalarıyla tanıştırırken okuyucularını yer yer gezintiye çıkartıyor. Romanda; 1970 yıllardaki toplumsal olayları, 12 Eylül darbesinin ülke demokrasisi üzerine silindir gibi geçmesini ve günümüzde kangrene dönen sorunlarına da parmak basıyor. Öte yandan grizu patlamalarından hayatlarını kaybeden maden işçilerinin arkalarından bıraktığı gözü yaşlı, kederli insanların gülümsemeyen yüzlerini göreceksiniz.

Hayati bunda sonra hayatının nereye evrileceğini düşündü, Jandarmalar izini bulacak mıydı? "Hangisine sapsam, ne çok yol var?" diye mırıldandı. Saparsa seçenek çoktu. Kendini sokağa attı ve yavaş yavaş yürüyerek gözden yitti.

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