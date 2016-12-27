Celal Kılıçdaroğlu'ndan abisine eleştiriler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, ağabeyini sosyal medya hesabından eleştirmeye devam ediyor.

Suriye'de terör örgütü PYD ile birlikte katliamlar yapan Esad rejimi, artık PYD'den bölgeleri boşaltmasını istiyor.

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En çok Beşiktaş penaltı kazandı Bursaspor hiç kazanmadı

Süper Lig'in ilk yarısında 7 kezle en çok Beşiktaş penaltı kazanırken, Bursaspor hiç penaltı kazanamadı.