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Celal Kılıçdaroğlu'ndan abisine eleştiriler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, ağabeyini sosyal medya hesabından eleştirmeye devam ediyor.

27.12.2016 - 18:25
  1. Haberler
  2. Politika
Celal Kılıçdaroğlu'ndan abisine eleştiriler

Son zamanlarda sık sık CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na FETÖ konusunda uyarı ve eleştrileri ile gündeme gelmeyi başaran Celal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından abisini adeta eleştiri yağmuruna tutuyor.

O eleştirilerden bazıları;

"ABİMİN TEK DOĞRUSU"

Celal Kılıçdaroğlu'na göre abisinin tek doğrusu Koray Çalışkan'ı CHP'de milletvekili yapmamış olması.

Celal Kılıçdaroğlu'ndan abisine eleştiriler

ZAMAN ZAMAN ABİSİNİ Tİ'YE ALIYOR

Kardeş Kılıçdaroğlu ayrıca abisi ile ilgili geçmişteki anılarını muzip bir şekilde takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Celal Kılıçdaroğlu'ndan abisine eleştiriler

Celal Kılıçdaroğlu'ndan abisine eleştiriler

Celal Kılıçdaroğlu'ndan abisine eleştiriler

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