Celal Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Hakan'a cevap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından abisine yönelik eleştirileriyle sık sık gündeme geldi.

Konuyu köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan; sataşmalara ilişkin, "Celal Kılıçdaroğlu bu kusturucu pespayeliğiyle... Kemal Kılıçdaroğlu’dan nefret edenlerde bile... Çok ciddi bir mide bulantısına neden oluyor." dedi.

SAZ FİKRİ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN

Celal Kılıçdaroğlu, Ahmet Hakan'a Twitter hesabından cevap verdi. Kardeş Kılıçdaroğlu, Ahmet Hakan'ın canlı yayında Selahattin Demirtaş'a saz çaldırma fikrini Kemal Kılıçdaroğlu'ndan aldığını söyledi.