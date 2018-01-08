CNN Türk canlı yayınına konuk olan Prof. Celal Şengör, Fatih Sultan Mehmet hakkında yaptığı değerlendirmelerle eleştirilerin hedefi olmuştu.

Sultan Mehmet'in Müslümanlığının bile tartışıldığını ifade eden Şengör, gelen tepkilere ilk kez cevap verdi.

"AHLAKSIZLIK"

Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın konuğu olan Celal Şengör, sözlerinin çarpıtıldığını savunarak, "Öyle bir şey demedim, bu ahlaksızlık.." dedi.

Celal Şengör eleştirilere cevap verdi VİDEO

İlber Ortaylı'nın da Şengör'e sahip çıkması üzerine Fatih Altaylı, eleştiriyi yapanların programın tamamını izlemediğini savundu.

NE DEMİŞTİ

Celal Şengör, "Fatih'in Müslümanlığı dahi tartışılıyor. Sekreterine, 'Ben Muhammed'in dediklerine inanmıyorum.' demiş. Bunu söyleyen Bayezid'in kendisi." ifadelerini kullanmıştı.

Celal Şengör'den 'Fatih Müslüman değildi' iddiası haberi