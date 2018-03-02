Celal Şengör Kanuni Sultan Süleyman'a salak dedi

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi ve Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, dünyanın ilk atlası olarak bilinen el yazması kitabın tanıtım toplantısında, ‘Osmanlı'ya altın çağını yaşatan padişah’ olarak anılan Kanuni Sultan Süleyman için tepki çekecek ifadeler kullandı.

"KANUNİ GİBİ BİR SALAĞIN ZAMANINDA..."

Prof. Dr. Şengör, toplantı esnasında basın mensuplarının sorularını cevaplarken, Fatih Sultan Mehmet ve Piri Reis’in kişiliklerinden bahsettiği sırada, "Coğrafi kitaplara olan merakı müthiş. Coğrafya hastası bir sürü şeyi topluyor. Ben onu diyorum; Piri Reis’in hayatındaki en büyük talihsizliği Kanuni Sultan Süleyman gibi bir salağın zamanında doğmuş olmasıdır." dedi.

"BUGÜN AMERİKA'YA FALAN GİTMİŞTİK"

Şengör şöyle devam etti: "Fatih zamanında Piri Reis olaydı inanır mısınız bugün bizim sömürge imparatorluğumuz vardı. Çok samimi söylüyorum bugün biz Amerika’ya falan gitmiştik."