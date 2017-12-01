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Celal Ülgen: Reza ABD'ye gittiğinde ne olacağı bellliydi

Avukat Celal Ülgen, Reza Zarrab'ın ABD'ye gezi için değil Türkiye'de görüştüğü ABD ajanlarıyla anlaştıktan sonra bilerek gittiğini söyledi.

Haber Merkezi | 01.12.2017 - 00:51..
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Celal Ülgen: Reza ABD'ye gittiğinde ne olacağı bellliydi

Habertürk'te Ece Üner İle Enine Boyuna programının konuklarından avukat Avukat Celal Ülgen, Reza Zarrab'ın ABD'de itirafçı olması konusuna değindi.

Celal Ülgen: Reza ABD'ye gittiğinde ne olacağı bellliydi

"ABD AJANLARIYLA GÖRÜŞTÜ"

Ülgen, "Reza Zarrab aslında Türkiye'den kendisi gitmedi. Ya da 'Amerika'ya gezi yapıyorum' diye gitmedi. Türkiye'de ABD ajanlarıyla görüşme yaptı. Hayatının tehlikede olduğunu söylediler o da görüşme sonrası anlaşarak gitti." ifadelerini kullandı.

Programın suncusu Ece Ünder'in "Bunca zaman bir tiyatroyu mu yaşadık?" sorusuna ise Avukat Celal Ülgen "Elbette. Oraya gittiğinde ne olacağı ne yapacağı az çok biliniyordu" cevabını verdi.

Celal Ülgen: "Zarrab ABD ile zaten anlaşmıştı" VİDEO

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