Çelik fabrikasında iş kazası öldürdü

Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde (ALOSBİ) çelik döküm imalatı yapan bir fabrikada meydana gelen kazada, fabrikanın taşlama bölümünde çalışan evli ve 1 çocuk babası Şafak Deliorman (52), döküm yapıldığı sırada dayanma taşının patlaması sonucu ağır yaralandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Diğer işçiler, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Deliorman, fabrikaya gelen sağlık ekipleri tarafından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz işçi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Deliorman’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.