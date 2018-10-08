Çelik ithalatına kota getirildi

Reuters'in aktardığına göre DTÖ'ye yapılan başvuruda çelik ithalatı kotasının uygulanması kararının, ithalatta birden yaşanan artıştan Türkiye'nin çelik endüstrisinin korunması amacı taşıdığı belirtildi.

YÜZDE 25 EK GÜMRÜK VERGİSİ

Buna göre Türkiye kotanın üzerinde yapılan herhangi bir ithalata yüzde 25'lik bir ek gümrük vergisi uygulayacak.

KORUYUCU ÖNLEM

DTÖ'ye yapılan başvuruda ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çeliğe yüzde 25'lik ek gümrük vergisi getirme kararının ardından Türkiye'nin nisan ayında acil 'koruyucu' önlemleri araştırdığı belirtildi.

Bu adımın ve Avrupa Birliği (AB), Hindistan ve Endonezya'da uygulanan müteakip ticari kısıtlamaların çelik sektörü pazarının yönünün Türkiye'ye kaymasına neden olduğu vurgulandı.