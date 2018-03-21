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Çelik yelek testini kendi üstünde yaptı

Ukrayna merkezli Ukrainian Armor şirketinin CEO'su Vyacheslav Nalyvaiko, geliştirdikleri yeni çelik yeleğin sağlamlığını test etmek için denek olarak namlunun önüne geçti.

Haber Merkezi | 21.03.2018 - 15:01..
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Ukrayna'da akılalmaz bir deney ile çelik yeleğin sağlamlığı test edildi. Ukrainian Armor şirketinin CEO'su Vyacheslav Nalyvaiko yeni ürettikleri ve sağlamlığında oldukta iddialı oldukları bir çelik yeleğin testini gerçekleştirdi. Hem de kendi üzerinde...

Çelik yelek testini kendi üstünde yaptı

KALAŞNİKOV'UN ÖNÜNE GEÇTİ

CEO ürettiği yelekten öylesine emindi ki çelik yeleği giyerek Kalaşnikov'un karşısına geçti. Şirketin görevlilerinden biri de silahın başına geçerek tüfeğin mermi haznesini doldurdu, ardından cephaneyi yerleştirdi.

Yaklaşık 10 metre uzaklıktan kendisine ateş edilmesini bekleyen cesur CEO, korkusuzca namlunun karşısında bekledi. Nalyvaiko, yaptığı açıklamada, “Eğer çelik yelek üretiyorsanız, ne kadar sağlam olduğundan emin olmalısınız.” ifadelerini kullandı.

Çelik yelek testini kendi üstünde yaptı VİDEO

Çelik yelek testini kendi üstünde yaptı

BAŞARIYLA TEST EDİLDİ

Ateş açan görevli karşısında duran CEO'yu vurdu. Gözünü kırpmadan namlunun karşısından kıpırdamayan CEO da test sonrasında yeleğin koruyucusundaki mermiyi gösterdi.

Çelik yelek testini kendi üstünde yaptı

Söz konusu yelek, mermi şiddetinin büyük bir kısmını emecek şekilde tasarlandı. Hatta yakın mesafeden ateş edilmesine rağmen, güçlü silahın mermilerindeki enerji Nalyvaiko’yu yerinden bile kıpırdatamadı.

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