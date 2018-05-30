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Çelik'in sözleri aranjörleri kızdırdı

Çelik’in, “Aranjörler kullandıkları ses bankalarına telif ödeyecekler mi?” çıkışı ünlü müzisyenleri karşı karşıya getirdi.

Haber Merkezi | 30.05.2018 - 13:08..
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Çelik'in sözleri aranjörleri kızdırdı

Hit şarkıların ünlü aranjörlerinin, “Telif almak bizim de hakkımız” çıkışı müzik dünyasında büyük yankı buldu. Çelik’in, Aranjörler kullandıkları loop (döngü) ya da yaratılmış ses bankalarına telif ödeyecekler mi? Yoksa kırık programa devam mı?” diyerek İskender Paydaş ve Erdem Kınay’ın da aralarında bulunduğu aranjörleri Twitter’da etiketlemesiyle telif konusu polemiğe dönüştü.

Aranjörler Çelik'in bu sözlerine çok bozuldu ve hemen cevap verdi:

Erdem Kınay, Çelik’e üç yıl önce çırılçıplak bir biçimde kontrbas çalarken çektirdiği fotoğrafı paylaşarak, “Ne kadar ciddiye alabilirim ki? İstesem de olmuyor” notuyla paylaşarak yanıt verdi.

Çelik'in sözleri aranjörleri kızdırdı

"BU SÖZLER SANA YAKIŞMADI ÇELİK"

İskender Paydaş ise, “Korsan yazılım kullanmam. Bu biçim suçlamalar senin gibi bir müzisyene yakışmıyor. Yeteneğimi, emeğimi ve zamanımı sen sorumsuzca alay et diye harcamıyorum.” yazdı.

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