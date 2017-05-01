Cem Boyner'in 1 Mayıs tweeti

Habertürk'ten Aykut Yılmaz'a konuşan RTÜK yetkilisi bu programların yasaklanmadığını sadece yaptırımların ağırlaştırıldığını söyledi.

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Bakırköy'deki 1 Mayıs mitingine katılım düşük oldu

İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarının bu yılki merkezi Taksim yerine Bakırköy'deki semt pazarıydı. Dolayısıyla katılım düşük oldu.