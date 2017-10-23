Cem Küçük'ün 'gizli bir el devrede mi' yazısı

Cem Küçük yazısında, darbenin en önemli isimlerinden Kemal Batmaz'ın abisi tutuklu Şakir Batmaz'ın kaçması için kimler tarafından serbest bırakıldığının ortaya çıkarılmasını istedi.

İşte o yazı;

"Dikkat çekmek istediğim sivil imamlardan Kemal Batmaz'ın abisi Şakir Batmaz. Darbe girişiminden hemen sonra Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yakın Çağ Tarihi eski Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şakir Batmaz açığa alınıyor. Kayseri Emniyet Müdürlüğü 23 Ağustos 2016'da FETÖ operasyonları çerçevesinde Şakir Batmaz'a operasyon yapıyor ve mahkeme tutukluyor.

"TUTUKLANMASI GÜNDEM OLMUYOR"

Tuhaftır ki Şakir Batmaz'ın tutuklanması ağustos ayında gündem olmuyor. Medyaya ne zaman düşüyor, biliyor musunuz? 2 ve 3 Kasım 2016'da. 23 Ağustos ile 2 Kasım arası Şakir Batmaz hakkında tek haber bile yok. Tabii bunun bir sebebi de Kemal Batmaz'ın da içinde olduğu sivil imamların Akıncı Üssü'ndeki görüntülerinin o tarihlerde medyaya yansıması. Kamuoyu Kemal Batmaz'ı, Harun Biniş'i ve diğerlerini o tarihte öğreniyor.

"KAYSERİ ADLİYESİ BERAAT ETTİRMİŞ"

Aradan neredeyse tam bir yıldır geçti. Peki Şakir Batmaz nerede? Olayı araştırdım, bir de ne öğreneyim. Kayseri Adliyesi Şakir Batmaz'ı beraat ettirmiş. Bakın adli kontrolle bırakılmış demiyorum. Darbe girişimi gecesi Akın Öztürk'ü Kayseri'den defalarca arayıp konuşan emir astsubayı Ali Üstünel'in hızla beraat ettirilmesi gibi beraat etmiş Şakir Batmaz. Bu nasıl olur? Mustafa Özcan'ın oğlu tutuklanıyor, Ali Fuat Yılmazer'in kızları tutuklanıyor ama darbe girişiminin en önemli ikinci ismi Kemal Batmaz'ın abisi Prof. Dr. Şakir Batmaz adli kontrol uygulanmadan beraat ediyor.

"KİM BU ŞAKİR BATMAZ"

Medyaya tekrar baktım. Şakir Batmaz'ın beraat ettiğine dair gazetelerde, sitelerde tek bir haber dahi yok. Sadece Mehmet Metiner'in 12 Haziran 2017'de Star gazetesinde yazdığı yazı var. Kim bu Şakir Batmaz diye bir araştırayım dedim, önüme çok ilginç bilgiler çıktı."

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